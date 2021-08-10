«Не нужно считать, что каждый, кто на улице заговорил на русском языке или написал научную статью на русском языке, или окончил школу на русском языке, — это какой-то политический агент, шпион России», — отметил Осадчий.
По его словам, язык, как одно из важнейших благ в жизни человека, можно сравнить с лекарством, и лишать граждан своей страны возможности широко им пользоваться, как это делают власти Украины, несправедливо.
Если человек пользуется русским языком для каких-то своих целей — это не умаляет значимость украинского языка, подчеркнул Осадчий. В современном обществе ситуация, когда человек получает образовательные услуги на двух-трех языках, является абсолютной нормой.
Полностью интервью можно прочитать здесь.