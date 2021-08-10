Русский язык - мировое культурное достояние, которое не представляет опасности для властей Украины, а позволяет обогатить культуру страны и удовлетворить потребности граждан, сказал в интервью изданию Украина.ру проректор по науке Института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий

«Не нужно считать, что каждый, кто на улице заговорил на русском языке или написал научную статью на русском языке, или окончил школу на русском языке, — это какой-то политический агент, шпион России», — отметил Осадчий.

С «підозрой» наголо. Что получается, когда стране с двумя нациями навязывают один язык © Украина.ру

Если человек пользуется русским языком для каких-то своих целей — это не умаляет значимость украинского языка, подчеркнул Осадчий. В современном обществе ситуация, когда человек получает образовательные услуги на двух-трех языках, является абсолютной нормой.

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