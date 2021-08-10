По словам эксперта, искусственным притеснением одного языка власти формируют почву для роста социальной напряженности в обществе.
«Если человек хочет полностью или частично получать образование на русском языке, а это желание не удовлетворяется государством, то, разумеется, это в некоторой степени ущемляет права человека и формирует негатив с его стороны, напряженность, неудовлетворённость», — сказал Осадчий.
В ситуации, когда на Украине миллионы граждан хотели бы получать образование на русском, не в интересах государства усугублять напряженность и игнорировать существующую у населения потребность в русском языке, поскольку это превращается в борьбу не просто с языком, а с собственными гражданами, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.