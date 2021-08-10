Наметившаяся на Украине борьба с русским языком может перерасти в борьбу с собственными гражданами, отметил в интервью изданию Украина.ру проректор по науке Института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий

Суд обязал всех украинцев знать родной язык © пресс-служба НАБУ

«Если человек хочет полностью или частично получать образование на русском языке, а это желание не удовлетворяется государством, то, разумеется, это в некоторой степени ущемляет права человека и формирует негатив с его стороны, напряженность, неудовлетворённость», — сказал Осадчий.

В ситуации, когда на Украине миллионы граждан хотели бы получать образование на русском, не в интересах государства усугублять напряженность и игнорировать существующую у населения потребность в русском языке, поскольку это превращается в борьбу не просто с языком, а с собственными гражданами, подчеркнул эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.