Украинский певец Александр Пономарев признался, что редко общается с сыном и переживает из-за того, что Александр-младший от него отдалился. Причиной происходящего артист считает влияние российского рэпера Моргенштерна. Об этом Пономарев заявил на днях в программе «Невероятная правда о звездах»

«На Майкла Джексона похожа»: Седокову раскритиковали за откровенный танец при ребенке © Анна Седокова/Инстаграм Моргенштерн.

«Я воспринимаю музыку, любую. Но, когда этот слушатель появляется в виде ребенка 12-15 лет, и то только из-за того, что там написано 18+, и там мат есть… это беда! Дети, которые слушают эту музыку, думают "а зачем учиться?". Моргенштерн сказал, что можно быть туповатым и быть звездой», — сказал Пономарев.

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Александр Пономарев — украинский певец, имеет статусы заслуженного и народного артиста страны. Знаменит такими песнями как «Почему так горько плакала она», «Я никому тебя не отдам», «Я люблю только тебя».