Певец рассказал, что за последние полгода общался с сыном всего один раз, а в карантин увидеться получалось только онлайн, поэтому, когда выдалась возможность, он с удовольствием отправился вместе с наследником в отпуск за границу. Но поездка безоблачной не получилась, между Александрами встал Моргенштерн.
«Я воспринимаю музыку, любую. Но, когда этот слушатель появляется в виде ребенка 12-15 лет, и то только из-за того, что там написано 18+, и там мат есть… это беда! Дети, которые слушают эту музыку, думают "а зачем учиться?". Моргенштерн сказал, что можно быть туповатым и быть звездой», — сказал Пономарев.
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Александр Пономарев — украинский певец, имеет статусы заслуженного и народного артиста страны. Знаменит такими песнями как «Почему так горько плакала она», «Я никому тебя не отдам», «Я люблю только тебя».