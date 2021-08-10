Мать избитого украинского танцора Евгения Гончаренко пожаловалась на травлю в социальных сетях. Причиной, заявила женщина, стали выступления сына в России. Об этом 9 августа написал УНИАН

Почему Петушок в косоворотке: в Офисе Зеленского дали ответ © Telegram-канал «Наглый» Нади Дорофеевой с заявлениями о том, что артист сам виноват в произошедшем, так как работал в РФ.

«Ездил в Россию ножками дрыгал? Попкой вилял? Так какого хрена его тут лечат? Лишить гражданства — и в Россию, вместе с Потапом, Дорофеевой и всем их дерьмом», — написал один из украиноязычных пользователей.

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Нападение на танцора произошло в ночь на воскресенье, 1 августа, у столичного гей-клуба «Лифт». По информации СМИ, между 22-летним артистом, вступившимся за девушку, и 28-летним сотрудником Управления государственной охраны (УГО) Украины Евгением Беспалым возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес Гончаренко удар кулаком в голову. По другой версии конфликт произошел на почве гомофобии.

Известно, что у танцора от удара произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, в которой он находится до сих пор. Семья пострадавшего собирает деньги на лечение, а сотрудник УГО арестован. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.