«В субботу в аэропорту Рима арестовали главу мафиозной неапольской группировки Camorra. И это 70-летняя женщина по прозвищу Малышка. Почитала информацию о ней. И еще раз поняла, какие мы все женщины разные. Даже на этом фото с подругой [российским стилистом] Ханной Хмелевой», — написала она.
Юмор поняли не все подписчики Брежневой и приняли ее подругу за родственницу.
«Аня Хмелева! Мама двоих детей — как дочь Верочки! А Вера, значит, супербабушка! Молодцы, девочки!», «Красивая Вера и дочка», — написала одна из пользовательниц.
«Это подруга, но она мне как дочь», — пошутила в ответ певица.
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Вера Брежнева, по паспорту Киперман, — уроженка Днепропетровской области, с 2002 по 2007 год была солисткой украинской группы «ВИА Гра», в 2015-м вышла замуж за продюсера коллектива Константина Меладзе. У исполнительницы две дочери от предыдущих отношений.