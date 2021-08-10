Еще до подписания действующего контракта на транзит газа через Украину глава «Газпрома» Алексей Миллер предупреждал, что будет снижаться транзит через Украину, и избыточные мощности будут выводиться из эксплуатации. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Украина уже начала демонтаж своей газотранспортной системы © РИА Новости, Нина Зотина Сергей Макогон заявил, что «Газпром» отключает компрессорные подстанции и готовится физически отрезать трубу, идущую на Украину, остановив полностью транзит.

«Человек сказал то, что есть. Это не новая история. Об этом Алексей Миллер, глава «Газпрома», заявлял еще два-три года тому назад. Еще до подписания действующего контракта на транзит газа через Украину он предупреждал, что будет снижаться транзит через Украину, и избыточные мощности будут выводиться из эксплуатации. Это будет происходить в любом случае, это естественный, неизбежный процесс», — пояснил эксперт.

То, что может сделать украинский оператор ГТС, — это подготовиться, оптимизировав свою транспортную работу к тем объемам транзита, которые будут после 2024 года, подчеркнул Марунич.

Понятно, что «Газпром» полностью не прекратит транзит газа, не дожидаясь 2024 года, но то, что «Газпром» собирался сокращать транзит газа через Украину, это общеизвестный факт, заключил собеседник издания.

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