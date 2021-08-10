Модель из Киева, знаменитая натуральной грудью 15-го размера, Мила Кузнецова 8 августа похвасталась своим подписчикам в Instagram встречей с самым усатым артистом страны - Павлом Зибровым

«Ох уж эти усы», — подписала видео Кузнецова.

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«Ну к тебе невозможно не подойти», «Это не усики, а пропуск в…» — отреагировали пользователи.

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Павел Зибров — не только украинский певец, композитор и автор песен со статусом народного артиста страны, но и по словам многих его знакомых, примерный семьянин.

Первая супруга артиста работала преподавателем и ушла от него к своему студенту. Со второй женой исполнитель живет с 1994 года. В семье, помимо родной дочери, воспитывался еще приемный сын.

В отличие от Зиброва, Мила Кузнецова — девушка одинокая. Украинская модель и блогер имеет статус «Мисс Вселенная плюс-сайз» и является обладательницей самого большого бюста в стране 15-го размера. Несмотря на это, свою любовь она еще не встретила.