«Ох уж эти усы», — подписала видео Кузнецова.

«Вот это вштырило»: у Офиса Зеленского новая «зрада» - петух в русской косоворотке - фото
«Вот это вштырило»: у Офиса Зеленского новая «зрада» - петух в русской косоворотке - фото
© Telegram-канал «Наглый»
В ролике она начинает рассказ о том, что загорает возле лимонов, в это время в кадре появляется Зибров, который глядя на декольте модели произносит: «Это райский сад просто. Райский сад. Ням-ням, мур-мур», имея в виду, по всей видимости, совсем не лимоны.

«Ну к тебе невозможно не подойти», «Это не усики, а пропуск в…» — отреагировали пользователи.

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Павел Зибров — не только украинский певец, композитор и автор песен со статусом народного артиста страны, но и по словам многих его знакомых, примерный семьянин.

Первая супруга артиста работала преподавателем и ушла от него к своему студенту. Со второй женой исполнитель живет с 1994 года. В семье, помимо родной дочери, воспитывался еще приемный сын.

В отличие от Зиброва, Мила Кузнецова — девушка одинокая. Украинская модель и блогер имеет статус «Мисс Вселенная плюс-сайз» и является обладательницей самого большого бюста в стране 15-го размера. Несмотря на это, свою любовь она еще не встретила.    