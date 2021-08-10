Стоит воспринимать «фактор коронавируса» не как кару, наказание или катастрофу, а как изощрённый тест. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политический эксперт Дмитрий Выдрин

Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

При этом человек начинает понимать громадное значение «малых» социальных общностей — от круга друзей до местных властей, а больше всего высвечиваются отношения в семье.

«Когда проведешь полгода на изоляции, невольно вспомнишь банальную истину о том, что семья — базовая ячейка общества. Что отношения между супругами, родителями и детьми могут самоизоляцию превратить либо в саморазвитие, либо в самоистязание», — сказал Выдрин.

Кроме того, благодаря вирусу выясняются политические ошибки, например, как отметил Выдрин, «либералы» рано списали госсобственность — оказалось, что большинство людей спасает от коронавирусной инфекции государственная медицина, а не частная.

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