Эксперт полагает, что поведение во время пандемии позволяет человеку выявить в себе витальную силу, оценить оптимальность социальных форм и связей, а кроме того, оценить эффективность власти и вменяемость ее критиков.
При этом человек начинает понимать громадное значение «малых» социальных общностей — от круга друзей до местных властей, а больше всего высвечиваются отношения в семье.
«Когда проведешь полгода на изоляции, невольно вспомнишь банальную истину о том, что семья — базовая ячейка общества. Что отношения между супругами, родителями и детьми могут самоизоляцию превратить либо в саморазвитие, либо в самоистязание», — сказал Выдрин.
Кроме того, благодаря вирусу выясняются политические ошибки, например, как отметил Выдрин, «либералы» рано списали госсобственность — оказалось, что большинство людей спасает от коронавирусной инфекции государственная медицина, а не частная.
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