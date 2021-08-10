По словам Выдрина, многие люди, пропагандирующие на Украине русофобию, не подлецы, а жертвы соблазнов, и вместо «тяжелой дороги наверх» выбирают «разухабистые скачки вниз».
«Суть украинского эксперимента в том, чтобы попытаться соединить смысловую незатейливость, интеллектуальную необременительность, моральную выхолощенность хуторского жития с бытовой комфортабельностью городской экзистенции. Здесь убиваются сложные производства, технологии, процессы во имя «невыносимой легкости бытия». Вся страна становится "офисом простых решений"», — отметил эксперт.
Отсюда русофобия, полагает Выдрин, поскольку ненавидеть что-то сложное для понимания проще, чем осмыслить, и русская культура для людей, привыкших к простым решениям, видится бременем, а не шансом на обогащение и развитие личности.
Полностью прочитать интервью можно здесь.