Майдан предложил населению Украины хуторскую модель жизни, когда можно месяцами не «включать голову», а жить, руководствуясь базовыми инстинктами и стереотипами, заявил в интервью Украина.ру политический эксперт Дмитрий Выдрин

Ищенко объяснил, что помешало России вмешаться в события на Майдане 2013-2014 годов © РИА Новости, Нина Зотина

«Суть украинского эксперимента в том, чтобы попытаться соединить смысловую незатейливость, интеллектуальную необременительность, моральную выхолощенность хуторского жития с бытовой комфортабельностью городской экзистенции. Здесь убиваются сложные производства, технологии, процессы во имя «невыносимой легкости бытия». Вся страна становится "офисом простых решений"», — отметил эксперт.

Отсюда русофобия, полагает Выдрин, поскольку ненавидеть что-то сложное для понимания проще, чем осмыслить, и русская культура для людей, привыкших к простым решениям, видится бременем, а не шансом на обогащение и развитие личности.

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