Ищенко объяснил, что помешало России вмешаться в события на Майдане 2013-2014 годов
Ищенко объяснил, что помешало России вмешаться в события на Майдане 2013-2014 годов
© РИА Новости, Нина Зотина
По словам Выдрина, многие люди, пропагандирующие на Украине русофобию, не подлецы, а жертвы соблазнов, и вместо «тяжелой дороги наверх» выбирают «разухабистые скачки вниз».

«Суть украинского эксперимента в том, чтобы попытаться соединить смысловую незатейливость, интеллектуальную необременительность, моральную выхолощенность хуторского жития с бытовой комфортабельностью городской экзистенции. Здесь убиваются сложные производства, технологии, процессы во имя «невыносимой легкости бытия». Вся страна становится "офисом простых решений"», — отметил эксперт.

Отсюда русофобия, полагает Выдрин, поскольку ненавидеть что-то сложное для понимания проще, чем осмыслить, и русская культура для людей, привыкших к простым решениям, видится бременем, а не шансом на обогащение и развитие личности.

Полностью прочитать интервью можно здесь.