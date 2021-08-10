В ролике Седокова исполняет эротический танец в купальнике, в это время мимо проходит ее младший сын, показывая в камеру свои машинки на фоне ее груди.
«Когда ты мать троих, но все еще не теряешь надежду быть секси. Это, конечно, провал», — подписала она сама видео.
«Вы уже пересекси. Остановитесь», «При ребенке-то зачем», «Великолепная и красивая женщина, зачем столько пластики только?», «На Майкла Джексона похожа», «Была такая милая и очаровательная девушка, а сейчас надутая какая-то вся. Перебор пластики. Жаль, что красивые женщины так себя уродуют», — заключили подписчицы.
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Анна Седокова — украинская певица, с 2022 по 2004 года была солисткой группы «ВИА Гра», потом ушла в декрет, после которого начала сольную карьеру. В настоящее время артистке 38 лет, она мать троих детей, в настоящее время состоит в третьем браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.