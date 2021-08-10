Заявления украинской стороны о том, что именно «Газпром» виновен в росте цен на газ, являются полной глупостью. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

Если посмотреть на статистику поставок, то видно, что «Газпром» перевыполняет план в первом полугодии по поставкам газа в европейские страны, поэтому обвинять можно только себя, поскольку в государстве Украина приняли такое законодательство, которое сделало импортный паритет ориентиром для цен, подчеркнул эксперт.

«Могли бы как-то изменить его, что-то сделать, но поскольку этого сделано не было, импортный паритет стал ориентиром для украинской биржи, и вся промышленность покупает по цене этой биржи. И если так пойдет дальше, то цена уже будет не 15,5 грн за куб, а 16, 17… Таковы реалии, что делать», — сетует Марунич.

Поскольку будут избыточные мощности транзита вне Украины, нужно будет сделать так, чтобы украинские условия были привлекательными — это самое основное, именно этим должно заниматься украинское руководство — нефтегазового комплекса и газотранспортной системы в том числе, заключил собеседник издания.

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