На голландской газовой бирже TTF в последние дни рекордно растут цены на газ. Они перевалили уже за $500 за тысячу кубометров и продолжают подъем. Для украинской экономики это плохо, так как стоимость газа на внутреннем рынке законодательно привязана к ценам на европейских биржах. На биржах говорят, что безумный рост цен на газ в ЕС вызван ситуацией на азиатских биржах, где газ стоит еще выше — февральские контракты уже торгуются по цене свыше $600 за тысячу кубометров. Однако украинские чиновники обвиняют «Газпром» — тот якобы не хочет бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, из-за этого цены на газ в Европе и растут.
Если посмотреть на статистику поставок, то видно, что «Газпром» перевыполняет план в первом полугодии по поставкам газа в европейские страны, поэтому обвинять можно только себя, поскольку в государстве Украина приняли такое законодательство, которое сделало импортный паритет ориентиром для цен, подчеркнул эксперт.
«Могли бы как-то изменить его, что-то сделать, но поскольку этого сделано не было, импортный паритет стал ориентиром для украинской биржи, и вся промышленность покупает по цене этой биржи. И если так пойдет дальше, то цена уже будет не 15,5 грн за куб, а 16, 17… Таковы реалии, что делать», — сетует Марунич.
Поскольку будут избыточные мощности транзита вне Украины, нужно будет сделать так, чтобы украинские условия были привлекательными — это самое основное, именно этим должно заниматься украинское руководство — нефтегазового комплекса и газотранспортной системы в том числе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.