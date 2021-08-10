В России есть два крупных завода по производству СПГ. Один на Сахалине, который по долгосрочным контрактам поставляет все в Японию и Южную Корею, и есть «Ямал-СПГ», и он действительно может перекидывать объемы в Европу или в Азию. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Но так как в Азии сейчас цены значительно выше, примерно на $50 за тысячу кубометров, то естественно, что он старается отправлять свой СПГ в Азию, пояснил специалист.

«В Европу тоже направляются объемы, и «Ямал-СПГ» на этом зарабатывает, но еще выгоднее везти СПГ в Азию, где заработать можно еще больше. Там уже когда танкер выходит из порта Сабетта, он сразу же становится собственностью какой-то из трейдерских компаний — французская TotalEnergies, китайские, испанские компании. Они просто стараются максимально заработать и отправляют газ туда, где цена выше», — указал Юшков.

Что же касается Украины, то ей в вообще следовало бы ратовать за скорейший запуск «Северного потока 2», чтобы как можно больше газа приходило из Германии и тогда цена импортного газа для Украины снизится, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.