На голландской газовой бирже TTF в последние дни рекордно растут цены на газ. Он перевалили уже за $500 за тысячу кубометров. В госкомпании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) обвиняют «Газпром» во взвинчивании цен на газ в Европе — мол, не хотят бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, из-за этого цены на газ в Европе растут.
Но так как в Азии сейчас цены значительно выше, примерно на $50 за тысячу кубометров, то естественно, что он старается отправлять свой СПГ в Азию, пояснил специалист.
«В Европу тоже направляются объемы, и «Ямал-СПГ» на этом зарабатывает, но еще выгоднее везти СПГ в Азию, где заработать можно еще больше. Там уже когда танкер выходит из порта Сабетта, он сразу же становится собственностью какой-то из трейдерских компаний — французская TotalEnergies, китайские, испанские компании. Они просто стараются максимально заработать и отправляют газ туда, где цена выше», — указал Юшков.
Что же касается Украины, то ей в вообще следовало бы ратовать за скорейший запуск «Северного потока 2», чтобы как можно больше газа приходило из Германии и тогда цена импортного газа для Украины снизится, заключил собеседник издания.
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