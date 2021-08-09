Общение Лукашенко со СМИ и общественностью проходило в его рабочей резиденции — Дворце независимости, ровно через год после президентских выборов.
Как сообщал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента, число заявок на участие в «Большом разговоре» подали почти тысяча человек, из них организаторы должны были отобрать около 300 участников.
В ходе беседы Лукашенко рассказал, когда Белоруссия признает Крым, войдет ли она в состав РФ и что он думает по поводу интеграции. Также он обвинил Киев в перебрасывании на территорию республики боевиков и оружия.
Предыдущий рекорд общения Лукашенко с прессой и общественностью составил 7,5 часов.