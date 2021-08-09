«Большой разговор» президента Белоруссии Александра Лукашенко длился 8 часов 15 минут – это новый рекорд для белорусского лидера. Об этом 9 августа сообщило агентство РИА Новости

Общение Лукашенко со СМИ и общественностью проходило в его рабочей резиденции — Дворце независимости, ровно через год после президентских выборов.

Лукашенко посоветовал Зеленскому ехать в ЛДНР © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В ходе беседы Лукашенко рассказал, когда Белоруссия признает Крым, войдет ли она в состав РФ и что он думает по поводу интеграции. Также он обвинил Киев в перебрасывании на территорию республики боевиков и оружия.

Предыдущий рекорд общения Лукашенко с прессой и общественностью составил 7,5 часов.