По словам Залужного, украинская армия готова обороняться и отражать атаки противника в случае полномасштабного вторжения и попыток захвата объектов критической инфраструктуры, например, аэродромов.

Военный эксперт сказал, что сделает Россия, если ВСУ высадят десант возле Новоазовска
Военный эксперт сказал, что сделает Россия, если ВСУ высадят десант возле Новоазовска
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
Он также заявил, что в понедельник на пяти полигонах и острове Змеиный начались командно-штабные учения с привлечением Командования объединенных сил и Вооруженных сил Украины.

Учения продлятся до 13 августа.

Ранее сообщалось, что на остров Змеиный в рамках рабочей поездки прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Там он представил новый командующих ВСУ.