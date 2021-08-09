Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы отразить атаку противника в случае полномасштабного вторжения. Об этом 9 августа на своей странице в Facebook заявил новый главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

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