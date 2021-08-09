По словам Залужного, украинская армия готова обороняться и отражать атаки противника в случае полномасштабного вторжения и попыток захвата объектов критической инфраструктуры, например, аэродромов.
Он также заявил, что в понедельник на пяти полигонах и острове Змеиный начались командно-штабные учения с привлечением Командования объединенных сил и Вооруженных сил Украины.
Учения продлятся до 13 августа.
Ранее сообщалось, что на остров Змеиный в рамках рабочей поездки прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Там он представил новый командующих ВСУ.