Еврокомиссия находится в постоянном контакте в украинскими властями по вопросам энергетики и готова обсуждать газопровод «Северный поток-2». Об этом заявил представитель пресс-службы ЕК, передает РИА Новости 9 августа

«Северный поток - 2»: Германия не будет перекрывать трубопровод, Россия «наказывает» Польшу и Украину, а в США требуют санкций © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим темам, в том числе по вопросам энергетики. Мы с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего продвигаться с их запросом о консультациях», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что ЕС придает большое значение энергетической безопасности Украины.