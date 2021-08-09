Ранее Еврокомиссия получила от Украины запрос о консультациях по «Северному потоку-2». Украинские власти считают строящийся газопровод «экономическим оружием» для себя, Европы и США, и будет настаивать на остановке его строительства.
«Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим темам, в том числе по вопросам энергетики. Мы с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего продвигаться с их запросом о консультациях», — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что ЕС придает большое значение энергетической безопасности Украины.