«Северный поток - 2»: Германия не будет перекрывать трубопровод, Россия «наказывает» Польшу и Украину, а в США требуют санкций
«Северный поток - 2»: Германия не будет перекрывать трубопровод, Россия «наказывает» Польшу и Украину, а в США требуют санкций
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
Ранее Еврокомиссия получила от Украины запрос о консультациях по «Северному потоку-2». Украинские власти считают строящийся газопровод «экономическим оружием» для себя, Европы и США, и будет настаивать на остановке его строительства.

«Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим темам, в том числе по вопросам энергетики. Мы с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего продвигаться с их запросом о консультациях», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что ЕС придает большое значение энергетической безопасности Украины.