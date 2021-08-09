Шевченковский районный суд отпустил под ночной домашний арест Павла Бялая, подозреваемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом 9 августа в Facebook сообщает ОО «Адвокатская совещательная группа»

«На заседании коллегия под председательством судьи Оксаны Голуб рассматривала ходатайство прокурора о продлении ареста для Бялая. Однако судья принял решение изменить меру пресечения», — говорится в сообщении.

В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года группа вооружённых людей в камуфляже и масках напали на машину, в которой ехали журналист издания «Вести» Вячеслав Веремий и его коллега Алексей Лымаренко.

Мать убитого журналиста Веремия представила книгу о сыне © vk.com/Вячеслав Веремий

Бялай обвиняется по п.7 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений по предварительному сговору), ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), ст. 340 (препятствование собранию), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По версии следствия, он был правой рукой Юрия Крысина, которого ранее осудили за организацию нападения на Веремия. Бялая обвиняют в том, что он стрелял по автомобилю, в котором ехал журналист и его коллега.

Непосредственно в Веремия, считают следователи, стрелял другой участник группы, Джалал Алиев, который в настоящее время скрывается.