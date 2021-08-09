«На заседании коллегия под председательством судьи Оксаны Голуб рассматривала ходатайство прокурора о продлении ареста для Бялая. Однако судья принял решение изменить меру пресечения», — говорится в сообщении.
В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года группа вооружённых людей в камуфляже и масках напали на машину, в которой ехали журналист издания «Вести» Вячеслав Веремий и его коллега Алексей Лымаренко.
Крайнее недовольство активистов вызвала попытка Веремия сделать фотографию из окна автомобиля. Водителю и второму пассажиру удалось спастись, а Вячеслава сильно избили, после чего выстрелили в спину. Находившиеся неподалёку полицейские не пытались остановить нападавших. Из-за полученных травм Веремий скончался в больнице во время операции.
Бялай обвиняется по п.7 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений по предварительному сговору), ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), ст. 340 (препятствование собранию), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.
По версии следствия, он был правой рукой Юрия Крысина, которого ранее осудили за организацию нападения на Веремия. Бялая обвиняют в том, что он стрелял по автомобилю, в котором ехал журналист и его коллега.
Непосредственно в Веремия, считают следователи, стрелял другой участник группы, Джалал Алиев, который в настоящее время скрывается.