Сотрудники Службы безопасности Украины и спецназ якобы собираются 10 августа штурмовать базу «Нацкорпуса» в Киеве — завод «Атек». Такое сообщение появилось на сайте «Нацкорпуса» 9 августа

«Посадим на бутылку»: в сети появилась запись угроз членов «Нацкорпуса» предпринимателям Харькова © Украина.ру говорится в сообщении.

По данным «Страны», неофициально источники в силовых структурах пока не подтверждают эту информацию.

Ранее Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на два месяца семерых представителей «Национального корпуса». Задержанные подозреваются в создании организованной преступной группы в Харьковской области, в которую входили около 50 человек. Группировка занималась рэкетом, в частности, в сфере ритуальных услуг.