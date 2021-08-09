Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос, как он относится к украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции 9 августа, которую транслировали белорусские телеканалы

Лукашенко назвал украинского журналиста Гордона отвратительным человеком и дал ему интервью © Facebook, Дмитрий Гордон

В ходе пресс-конференции у Лукашенко спросили, как он относится к Гордону.

«Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор, у нас есть свободные места», — пошутил Лукашенко имея в виду роль Гордона в истории с «ЧВК Вагнера».

На уточняющий вопрос, не обижен ли белорусский президент на Гордона, тот ответил, что на «обиженных воду возят».

«Я не могу обижаться, но то, что он мерзавец, — это факт», — сказал глава государства.

В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». По одной из версий, эта провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе. Гордон является сторонником версии, что спецоперация была сорвана из-за утечки информации в окружении Зеленского. Лукашенко считает, что Гордон возводит клевету на руководство Украины.