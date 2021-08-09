В прошлом году, за несколько дней до президентских выборов в Белоруссии в сети было обнародовано видео интервью Гордона с Лукашенко. Вскоре после начала протестов в республике украинский журналист раскритиковал своего недавнего собеседника и поддержал белорусскую оппозицию.
В ходе пресс-конференции у Лукашенко спросили, как он относится к Гордону.
«Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор, у нас есть свободные места», — пошутил Лукашенко имея в виду роль Гордона в истории с «ЧВК Вагнера».
На уточняющий вопрос, не обижен ли белорусский президент на Гордона, тот ответил, что на «обиженных воду возят».
«Я не могу обижаться, но то, что он мерзавец, — это факт», — сказал глава государства.
В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». По одной из версий, эта провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе. Гордон является сторонником версии, что спецоперация была сорвана из-за утечки информации в окружении Зеленского. Лукашенко считает, что Гордон возводит клевету на руководство Украины.