Новый рейтинг партий, которые преодолели бы 5%-ный барьер и прошли в Верховную Раду, если бы выборы проводились в ближайшее время, опубликовал 9 августа Центр социальных и маркетинговых исследований (SOCIS)

Обнародован новый рейтинг партий Украины © СС0, Pixabay

Также 5%-ный барьер преодолели бы «Батькивщина» (7,6%) и «Сила и честь» (5,7%).

При этом в случае проведения президентских выборов во второй тур снова попали бы Владимир Зеленский с 19,5% и Петр Порошенко с 14,3%.

Также 65,6% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, о разочаровании во власти заявили 47,0%, 46,6% опрошенных согласились с мнением, что «терпеть теперешнее положение уже просто невозможно».

Опрос проводился методом телефонного интервью с 29 июля по 3 августа, в нем участвовали 2 тыс. респондентов старше 18 лет (кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса).