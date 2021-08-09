Партия «Слуга народа» прошла бы в Раду с 18,6% голосов, следом идет «Европейская солидарность» (13,7%) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5%).
Также 5%-ный барьер преодолели бы «Батькивщина» (7,6%) и «Сила и честь» (5,7%).
При этом в случае проведения президентских выборов во второй тур снова попали бы Владимир Зеленский с 19,5% и Петр Порошенко с 14,3%.
Также 65,6% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, о разочаровании во власти заявили 47,0%, 46,6% опрошенных согласились с мнением, что «терпеть теперешнее положение уже просто невозможно».
Опрос проводился методом телефонного интервью с 29 июля по 3 августа, в нем участвовали 2 тыс. респондентов старше 18 лет (кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса).