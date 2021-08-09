Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих за фото в обнимку с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Пост в защиту землячки Филатов опубликовал в Facebook 9 августа

Почему Петушок в косоворотке: в Офисе Зеленского дали ответ © Telegram-канал «Наглый»

«И тебя начинают травить. Тысячи диванных "патриотов", сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты. Озлобленных, пустых, бессмысленных. Ярослава, девочка наша, твой родной город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать на меня. Любим тебя. Днепр гордится тобой. И запомни в свои 19 лет одну простую истину: на дураков не обижаются», — написал Филатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СТЕРНЕНКО РАЗГНЕВАЛСЯ НА ПОСТ ГОРУНА В ЗАЩИТУ МАГУЧИХ, ОБНЯВШЕЙСЯ С РОССИЯНКОЙ.

Скандал вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих начался после того, как она сделала совместное фото в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Произошло это на получении наград на Олимпиаде в Токио, где украинка получила бронзу, а россиянка — золото.

Позже Магучих вызвали на ковер в Министерство обороны страны, где пока предостерегли от травли спортсменки, но заявили, что будут разбираться, так как неосторожное поведение спортсменов может стать «объектом информационных спецопераций врага».

Кстати, Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене в декабре 2019 года получила звание капитана российской армии. Обе спортсменки представляют армейские клубы своих стран.