Россия направила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации», инициированном Украиной в январе 2017 года. Об этом сообщается на сайте МИД 9 августа

Экс-подполковник СБУ захотел выступить в ЕСПЧ по иску России © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«В своем меморандуме наша страна представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы суд отклонил требования истца по обеим конвенциям», — говорится в сообщении.

В частности, в документе опровергаются утверждения Киева о якобы террористической природе ДНР и ЛНР и заявления о якобы имеющей место дискриминации проживающих в Крыму украинцев и крымских татар.