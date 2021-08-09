В рамках иска Украина обвиняет Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
«В своем меморандуме наша страна представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы суд отклонил требования истца по обеим конвенциям», — говорится в сообщении.
В частности, в документе опровергаются утверждения Киева о якобы террористической природе ДНР и ЛНР и заявления о якобы имеющей место дискриминации проживающих в Крыму украинцев и крымских татар.