Экс-подполковник СБУ захотел выступить в ЕСПЧ по иску России
Экс-подполковник СБУ захотел выступить в ЕСПЧ по иску России
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
В рамках иска Украина обвиняет Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«В своем меморандуме наша страна представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы суд отклонил требования истца по обеим конвенциям», — говорится в сообщении.

В частности, в документе опровергаются утверждения Киева о якобы террористической природе ДНР и ЛНР и заявления о якобы имеющей место дискриминации проживающих в Крыму украинцев и крымских татар.