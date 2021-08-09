Почему Петушок в косоворотке: в Офисе Зеленского дали ответ

«Фигуры, расположенные у Офиса президента Украины в Киеве в рамках арт-проекта игровой площадки, созданы по мотивам полотен народной художницы Украины, которая творила в жанре "наивного искусства", Марии Примаченко. Внешний вид всех представленных в арт-проекте фантастических существ утверждал Благотворительный фонд "Творческое наследие семьи Марии Примаченко"», — заявили в Офисе президента.
В ОП уточнили, что художница сама шила и вышивала национальные наряды, в том числе вышиванки, в которую и одела Петушка, а не в косоворотку, как многие подумали.
Кроме того, представители президента подчеркнули, что разрез на воротнике у героя Примаченко ровно такой же, как у национального костюма Днепропетровского региона XIX века.
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История с косовороткой у президента Владимира Зеленского не первая. Подобный наряд лидер страны сам надевал на день вышиванки, за что получил шквал критики и негатива.