Почему Петушок в косоворотке: в Офисе Зеленского дали ответ

В Офисе президента (ОП) Украины прокомментировали русскую косоворотку на одном из героев установленной детской площадки у ОП. Ответ опубликовал Telegram-канал «Политика Страны»

«Фигуры, расположенные у Офиса президента Украины в Киеве в рамках арт-проекта игровой площадки, созданы по мотивам полотен народной художницы Украины, которая творила в жанре "наивного искусства", Марии Примаченко. Внешний вид всех представленных в арт-проекте фантастических существ утверждал Благотворительный фонд "Творческое наследие семьи Марии Примаченко"», — заявили в Офисе президента.

«Вот это вштырило»: у Офиса Зеленского новая «зрада» - петух в русской косоворотке - фото © Telegram-канал «Наглый»

Кроме того, представители президента подчеркнули, что разрез на воротнике у героя Примаченко ровно такой же, как у национального костюма Днепропетровского региона XIX века.

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История с косовороткой у президента Владимира Зеленского не первая. Подобный наряд лидер страны сам надевал на день вышиванки, за что получил шквал критики и негатива.