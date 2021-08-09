Мероприятие запланировано на 21 августа, оно состоится во время фестиваля «Вольное небо» в селе Майское.
На земле гопак спляшет запорожский ансамбль «Вихиляси», а в небе 14 профессиональных парашютистов выполнит элементы гопака и построит в свободном падении фигуры — цифру «30» и «сердце».
Приземлятся парашютисты с развернутым украинским флагом, а после в программе намечено воздушное шоу самолетов с дымом.
Ранее в центре Харькова почти 500 студентов вместе станцевали гопак. Выступление вошло в Книгу рекордов Украины.