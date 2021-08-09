В селе Майское Днепропетровской области по случаю 30-й годовщины Дня независимости Украины 14 парашютистов исполнит гопак в воздухе одновременно с танцорами на земле, сообщает 9 августа 061.ua

На Украине выбрали песни для Дня независимости © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На земле гопак спляшет запорожский ансамбль «Вихиляси», а в небе 14 профессиональных парашютистов выполнит элементы гопака и построит в свободном падении фигуры — цифру «30» и «сердце».

Приземлятся парашютисты с развернутым украинским флагом, а после в программе намечено воздушное шоу самолетов с дымом.

Ранее в центре Харькова почти 500 студентов вместе станцевали гопак. Выступление вошло в Книгу рекордов Украины.