Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что всегда считал президента Украины Владимира Зеленского неплохим человеком, несмотря на политические заявления. Он заявил об этом на пресс-конференции 9 августа, которую транслировали государственные телеканалы

«Я всегда информировал президента России, что вот (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) неплохой человек. Он не бандеровец. Даже если он будет говорить, как бандеровец, он не бандеровец. Знаете, иногда политикам приходится делать то, чего не хочется», — заявил Лукашенко.

Лукашенко посоветовал Зеленскому ехать в ЛДНР © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

В январе 2021 года на Украине прошли факельные шествия в честь 112-летия со дня рождения Степана Бандеры. В марше в Киеве участвовало несколько тысяч человек.

Степан Бандера был лидером ОУН и УПА, на счету которых множество преступлений, в том числе расстрел в Бабьем Яру, террор на территории Украины и Белоруссии, Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.