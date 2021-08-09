По словам сценариста, примерно месяц назад, когда вскрылись подробности харассмента нескольких именитых деятелей искусства, он понял, что это только верхушка айсберга, и бросил клич в соцсетях с просьбой присылать ему истории домогательств, даже если происходили они давно, а виновником был известный человек.
«Внезапно в директе начала очень часто всплывать одна довольно известная фамилия — Талашко. Люди в огромном количестве начали писать мне, что он постоянно позволяет себе домогаться не только до студенток, но и до абитуриенток, которые окончили школу и пришли поступать. Делает он это уже на протяжении более 20 лет и работает практически по одной схеме», — написал Панкрухин.
Он заявил, что все, приславшие ему истории о Талашко, девушки рассказывали, как артист заманивал их к себе домой под поводом «порепетировать», а там уже действовал по обстоятельствам.
«Он (Талашко. — Ред.) начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела, и стресс блокировал какое-то рациональное мышление. Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате», — рассказала Виктория Муштей.
«Я одна из девочек, которых он лапал. Сначала он сказал мне раздеваться, а потом чтобы я облизала губы, стал говорить, что я уже не школьница, а солнышко. Лапал меня за талию и говорил, что у меня прекрасная фигура. Честно, очень страшно было», — говорится в истории Юлии Бирзул.
Позже к обвинениям присоединилась украинская журналистка Ирина Сампан, которая рассказала, что несколько лет назад Талашко пытался изнасиловать ее у себя дома после интервью.
Все пострадавшие утверждают, что боялись признаться в произошедшем, потому что считали, что их самих же обвинят в домогательствах к именитому артисту, но после одной опубликованной истории поняли, что молчать дальше нельзя.
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Владимир Талашко — Заслуженный артист СССР, Народный артист Украины, он сыграл более 60 ролей в кино, самой известной из которых стал образ старшего лейтенанта Скворцова в ленте «В бой идут одни старики».
В свои 75 актер продолжает преподавать в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.