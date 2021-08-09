Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев перешел «красную черту» в отношениях в Минском, запретив авиасообщение с Белоруссией. Об этом он заявил в понедельник, 9 августа, в ходе «Большого разговора с президентом», трансляцию которого ведут белорусские телеканалы

«Отношения политические на очень низком уровне. И "красная черта" здесь перейдена тогда, когда Украина, еще ЕС не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, похерить все, что было до сих пор, все то, что мы делали, сделали для Украины», — заявил Лукашенко.

Война начинается вдруг. Белоруссия в прицеле коллективного Запада © REUTERS, Janis Laizans Владимиром Зеленским решения СНБО, Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и стала перенаправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Поводом для ограничений послужило задержание Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.