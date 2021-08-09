«Отношения политические на очень низком уровне. И "красная черта" здесь перейдена тогда, когда Украина, еще ЕС не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, похерить все, что было до сих пор, все то, что мы делали, сделали для Украины», — заявил Лукашенко.
С 26 мая, после утверждения Владимиром Зеленским решения СНБО, Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и стала перенаправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства.
Поводом для ограничений послужило задержание Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.