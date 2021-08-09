Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции 9 августа рассказал, как в 2015 году тогдашний украинский лидер Петр Порошенко участвовал в переговорах с представителями ДНР и ЛНР. Трансляцию вели белорусские телеканалы

Минские соглашения по деэскалации ситуации в Донбассе были подписаны в столице Белоруссии 12 февраля 2015 года. Свои подписи под документом поставили лидеры России (Владимир Путин), Украины (Петр Порошенко), Франции (Франсуа Олланд), Германии (Ангела Меркель), а также представители республик Донецка и Луганска.

Лукашенко рассказал, как тогда, еще до подписания итогового соглашения, Путин позвал для консультаций представителей ДНР и ЛНР, которые приехали в Минск. Лукашенко рассказал что будет, если он позвонит Зеленскому © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

«И Порошенко это знал, что они присутствуют, и тогда Путин сказал, что готов подписать [Минские соглашения], но не сделает этого, пока представители [ДНР и ЛНР] не подтвердят. И Порошенко согласился <…> Собрались, сделали перерыв, Порошенко с Меркель пошли сало есть, кофе пить, Олланд за ними бегал, муттер Меркель все решала с той стороны, Порошенко делал», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что Порошенко видел представителей народных республик, с ними здоровался, согласился на их присутствие. При этом если он считает их сепаратистами, то должен был выразить протест против этого.