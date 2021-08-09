Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к диалогу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и объяснил почему. Его слова ппрозвучали 9 августа на пресс-конференции, которую транслировали белорусские телеканалы

Лукашенко заверил, что готов к диалогу с Зеленским, «если от этого в Украине хоть одному человеку станет лучше».

При этом он добавил, что на такой диалог не пойдет украинский президент. Разбирайтесь сами: Лукашенко ответил на вопрос о смерти Шишова в Киеве © REUTERS, RBC-Ukraine/Handout

«Но если я ему (Зеленскому. — Ред.) сейчас позвоню, то он просто не поднимет трубку. Потому что ему американцы приказали», — подчеркнул глава Белоруссии.

В ходе пресс-конференции Лукашенко также заявил, что украинские власти готовили боевиков для участия в белорусских протестах с целью свержения власти в республике.

Также белорусский лидер подчеркнул, что украинцам не стоит бояться Белоруссии, если только Украина сама не придет в Белоруссию с оружием.