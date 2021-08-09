Лукашенко заверил, что готов к диалогу с Зеленским, «если от этого в Украине хоть одному человеку станет лучше».

При этом он добавил, что на такой диалог не пойдет украинский президент.

Разбирайтесь сами: Лукашенко ответил на вопрос о смерти Шишова в Киеве
Разбирайтесь сами: Лукашенко ответил на вопрос о смерти Шишова в Киеве
© REUTERS, RBC-Ukraine/Handout

«Но если я ему (Зеленскому. — Ред.) сейчас позвоню, то он просто не поднимет трубку. Потому что ему американцы приказали», — подчеркнул глава Белоруссии. 

В ходе пресс-конференции Лукашенко также заявил, что украинские власти готовили боевиков для участия в белорусских протестах с целью свержения власти в республике. 

Также белорусский лидер подчеркнул, что украинцам не стоит бояться Белоруссии, если только Украина сама не придет в Белоруссию с оружием. 