Лукашенко заверил, что готов к диалогу с Зеленским, «если от этого в Украине хоть одному человеку станет лучше».
При этом он добавил, что на такой диалог не пойдет украинский президент.
«Но если я ему (Зеленскому. — Ред.) сейчас позвоню, то он просто не поднимет трубку. Потому что ему американцы приказали», — подчеркнул глава Белоруссии.
В ходе пресс-конференции Лукашенко также заявил, что украинские власти готовили боевиков для участия в белорусских протестах с целью свержения власти в республике.
Также белорусский лидер подчеркнул, что украинцам не стоит бояться Белоруссии, если только Украина сама не придет в Белоруссию с оружием.