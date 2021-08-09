«Шишов находился на Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины, вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей [украинской] территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси», — сказал Лукашенко.
Он заявил, что сейчас «вплоть до высокого уровня начали кивать на Беларусь», и призвал предоставить доказательства, если кто-то выдвигает обвинения.
Ранее главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.