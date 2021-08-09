Власти Белоруссии не имеют отношения к смерти белорусского оппозиционера, главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, найденного повешенным в Киеве. Об этом во время транслировавшейся на ТВ пресс-конференции 9 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Шишов находился на Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины, вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей [украинской] территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси», — сказал Лукашенко.

Кто в Киеве может быть заинтересован в смерти Шишова: КГБ, СБУ, посольство США, Аваков?

Ранее главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.