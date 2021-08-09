Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на обвинения в диктатуре заявил, что у республики нет достаточных ресурсов для такого вида правления. Об этом он сказал в ходе «Большого разговора с президентом», трансляцию 9 августа ведут белорусские телеканалы

«В силу наших возможностей мы реагируем [на санкции], это относится и к тем гадостям, которые вы бросаете в мою сторону, типа "диктатура". Слушайте, для того чтобы диктовать в мире, я вполне вменяемый человек, надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь», — сказал Лукашенко.

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«На остальное у меня нет желания и возможности тратить ресурсы, но, если уж нас достанут очень сильно, мы отреагируем», — добавил он.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.