Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Белоруссии. Об этом он сказал 9 августа на пресс-конференции с представителями местной и зарубежной прессы, которую транслируют местные телеканалы

Лукашенко ответил на вопрос о признании Крыма — видео © Скриншот с трансляции "большого разговора" Петром Порошенко, и с нынешним президентом Владимиром Зеленским.

«Он (Зеленский. — Ред.) все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда», — заявил Лукашенко.

По его словам, политические отношения Белоруссии и Украины находятся «в самой низкой точке».

Ранее Лукашенко заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной, из-за того что с украинской стороны в Белоруссию поступает «огромное количество оружия». Глава МИД республики Владимир Макей пояснил, что речь идет об усилении противодействия организованной преступности.