Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эти минуты проводит встречу с представителями местной и зарубежной прессы «Большой разговор», в рамках которой он уже успел ответить на вопрос о признании Крыма российской территорией. Прямую трансляцию 9 августа ведут белорусские телеканалы

«Когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Под Будапештским меморандумом моя подпись, но я и через это переступлю — вы видите, что Украина творит? У меня руки развязаны. Они взвыли, что Лукашенко через Россию в Крым полетит. Так вы ж закрыли пространство через Украину. Безумцы!» — сказал белорусский лидер.

Литва обвинила Лукашенко в силовом удержании мигрантов © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Большой разговор» глава государства проводит каждый год, в 2019-м он длился более семи часов, в этом году на мероприятие было подано более 300 заявок от журналистов, представителей СМИ и частных лиц.