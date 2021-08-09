«Когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Под Будапештским меморандумом моя подпись, но я и через это переступлю — вы видите, что Украина творит? У меня руки развязаны. Они взвыли, что Лукашенко через Россию в Крым полетит. Так вы ж закрыли пространство через Украину. Безумцы!» — сказал белорусский лидер.
Встреча Лукашенко с представителями белорусской и зарубежной прессы, а также с общественными деятелями проходит в годовщину переизбрания его на пост президента, за которым последовало крупнейшее протестное движение в современной истории страны.
«Большой разговор» глава государства проводит каждый год, в 2019-м он длился более семи часов, в этом году на мероприятие было подано более 300 заявок от журналистов, представителей СМИ и частных лиц.