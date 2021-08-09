Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) планирует попросить Интерпол объявить в международный розыск экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил Telegram-канал РИА Новости

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подали в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковичу и его сыну.

По версии НАБУ и САП, они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией «Межигорье» путем злоупотребления служебным положением.

"Главный злодей" Украины. Пять основных обвинений в адрес Януковича Виталий Сердюк, НАБУ распространило заведомо неправдивую информацию — ни экс-президенту, ни его сыну не были предъявлены обвинения, а само обвинение было признано судом необоснованным.

Интерпол уже объявлял Виктора Януковича в розыск по ходатайству украинской прокуратуры в 2015 году. В пояснении было указано, что экс-президент разыскивается «за хищение крупных финансовых средств и соучастие в хищении финансовых средств, совершенное в больших размерах в составе организованной группы».

Позже в этом же году преследование было прекращено, так как международная организация сочла его политически мотивированным.