Белоруссия не намерена входить в состав Российской Федерации и выступает за интеграцию без потери государственного суверенитета. Об этом заявил на пресс-конференции 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, трансляцию вели белорусские телеканалы

«Наши люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми. И когда я слышу эти намеки: в состав России и прочее… Я всегда головой Путина думаю: что, еще одна головная боль нужна России? Президент России так это и понимает… Для того чтобы интегрироваться, развивать экономическую интеграцию, нет необходимости вступать в состав другой страны», — заявил Лукашенко.

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Также он отметил, что странам рано создавать союзное Минобороны, прежде этого нужно принять Конституцию Союзного государства.