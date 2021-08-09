«Наши люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми. И когда я слышу эти намеки: в состав России и прочее… Я всегда головой Путина думаю: что, еще одна головная боль нужна России? Президент России так это и понимает… Для того чтобы интегрироваться, развивать экономическую интеграцию, нет необходимости вступать в состав другой страны», — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что отношения двух стран должны оставаться равноправными, и что интеграции мешает, в частности, то, что в России цены на природный газ «в два-три раза выше, чем в Белоруссии».
Также он отметил, что странам рано создавать союзное Минобороны, прежде этого нужно принять Конституцию Союзного государства.