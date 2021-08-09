Отмечается, что в приложении на русском языке данный субъект федерации обозначается правильно — Чеченская Республика. Однако если переключить Apple Maps на украинский, то там появляется «Чеченська Республіка Ічкерія».
Сообщается также, что агентству пока не удалось получить комментарий официальных представителей Apple в России.
Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное псевдогосударственное образование на территории нынешней Чечни, провозглашенное в 1991 году. Было ликвидировано в результате второй чеченской кампании в 2000 году. Известно, что некоторые украинские националисты воевали в рядах боевиков против федеральной армии еще во время первой чеченской войны.
По сей день ряд официальных лиц Украины именуют Чеченскую Республику как Ичкерия. Например, в марте этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ждет распада РФ и хочет увидеть «свободную Ичкерию».
*Деятельность организации запрещена в РФ