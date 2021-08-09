Украиноязычные карты Apple Maps обозначают Чеченскую Республику в составе РФ как «Чеченська Республіка Ічкерія»*. На это 9 августа обратило внимание агентство РИА Новости

Отмечается, что в приложении на русском языке данный субъект федерации обозначается правильно — Чеченская Республика. Однако если переключить Apple Maps на украинский, то там появляется «Чеченська Республіка Ічкерія».

Сообщается также, что агентству пока не удалось получить комментарий официальных представителей Apple в России.

Секретарь СНБО Данилов расширил границы Украины до Казани и Грозного © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По сей день ряд официальных лиц Украины именуют Чеченскую Республику как Ичкерия. Например, в марте этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ждет распада РФ и хочет увидеть «свободную Ичкерию».

*Деятельность организации запрещена в РФ