Александр Сергеевич Матюшин родился 23 сентября 1984 года в Макеевке Донецкой области, УССР.
В 2007 году окончил Таврический национальный университет им. Вернадского (ныне КФУ им. Вернадского), философский факультет, кафедра политологии, дипломная работа "Тоталитарные режимы в Западной Европе первой половины ХХ века".
С 2003 года — член Национал-большевистской партии* Эдуарда Лимонова, руководитель ее донецкого отделения.
В 2005 году один из руководителей движения "За Украину без Ющенко".
В конце 2005 года вышел из НБП в связи с союзом последней с либералами и начал сотрудничать с украинской организацией "Братство"* Д. Корчинского и российским Евразийским союзом молодежи под руководством Павла Зарифуллина.
Участник избирательной компании в Верховную Раду Украины 2006 года.
В 2006 году — руководитель макеевской сетевой ставки ЕСМ, а с конца того же года руководитель макеевского отделения ДОО "Донецкая республика".
Многолетний участник и организатор "Русских маршей" в Донецке и прочих прорусских мероприятий и акций в Донецкой области.
К 2014 году — руководитель молодёжного крыла ОД "Донецкая республика".
Активный участник Русской весны в Донецке. Во главе своей команды в первых рядах участвовал во всех штурмах Донецкой ОГА, члены организации "Варяг crew" первыми подняли флаг над ДонОГА 1 марта 2014 года и 7 апреля 2014 года, когда была провозглашена ДНР.
Участник организации референдума в ДНР 11 мая 2014 года, депутат Верховного совета ДНР, командир добровольческой роты "Варяг" в составе Министерства государственной безопасности ДНР, военной комендатуры и 5-й батальонной тактической группы Республиканской гвардии, после — начальник оперативно-разведывательного отдела отдельной бригады спецназначения и военнослужащий 4 РШБСН (батальон Захара Прилепина).
В данный момент старший лейтенант в отставке, руководитель донецкого краевого отделения МОО "Новые скифы".
*Деятельность организаций запрещена в РФ