Один из организаторов русского движения Донбасса, ополченец, лидер донецкого отделения российской общественной организации «Новые скифы»

Матюшин "Варяг": Украинский и русский национализм: в чём разница? © Скриншот из видео Украина.ру

В 2007 году окончил Таврический национальный университет им. Вернадского (ныне КФУ им. Вернадского), философский факультет, кафедра политологии, дипломная работа "Тоталитарные режимы в Западной Европе первой половины ХХ века".

С 2003 года — член Национал-большевистской партии* Эдуарда Лимонова, руководитель ее донецкого отделения.

В 2005 году один из руководителей движения "За Украину без Ющенко".

В конце 2005 года вышел из НБП в связи с союзом последней с либералами и начал сотрудничать с украинской организацией "Братство"* Д. Корчинского и российским Евразийским союзом молодежи под руководством Павла Зарифуллина.

Участник избирательной компании в Верховную Раду Украины 2006 года.

Александр «Варяг» Матюшин: Памятник Бузине в развевающейся на ветру шинели должен стоять в Донецке © newskif.su

Многолетний участник и организатор "Русских маршей" в Донецке и прочих прорусских мероприятий и акций в Донецкой области.

К 2014 году — руководитель молодёжного крыла ОД "Донецкая республика".

Активный участник Русской весны в Донецке. Во главе своей команды в первых рядах участвовал во всех штурмах Донецкой ОГА, члены организации "Варяг crew" первыми подняли флаг над ДонОГА 1 марта 2014 года и 7 апреля 2014 года, когда была провозглашена ДНР.

Участник организации референдума в ДНР 11 мая 2014 года, депутат Верховного совета ДНР, командир добровольческой роты "Варяг" в составе Министерства государственной безопасности ДНР, военной комендатуры и 5-й батальонной тактической группы Республиканской гвардии, после — начальник оперативно-разведывательного отдела отдельной бригады спецназначения и военнослужащий 4 РШБСН (батальон Захара Прилепина).

В данный момент старший лейтенант в отставке, руководитель донецкого краевого отделения МОО "Новые скифы".

*Деятельность организаций запрещена в РФ