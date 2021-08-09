«Сегодня настал тот день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская среда может восстановить за год. С августа Украина живет в долг природе. Ресурсы нашей планеты не безграничны. Загрязнением воды токсичными веществами, захламлением земли пластиком и хаотичной добычей полезных ископаемых человечество приближает Землю к полному истощению», — написал Малеваный.
При этом он отметил, что для всего мира эта дата наступила еще 29 июля.
Ранее украинский климатолог Евгения Засядько констатировала, что Украина попала в климатический кризис, который может привести к необратимым последствиям.