Украина с 8 августа начала жить в «экологический долг». Это значит, что страна исчерпала возобновляемые природные ресурсы в большем объеме, чем может восстановиться окружающая среда за год. Это следует из данных организации Global Footprint Network, на которые в своем Facebook сослался глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный

«Да плевать ему на ресурсы». Михеев объяснил, зачем на самом деле Западу нужна Украина © РИА Новости, Александр Натрускин

При этом он отметил, что для всего мира эта дата наступила еще 29 июля.

Ранее украинский климатолог Евгения Засядько констатировала, что Украина попала в климатический кризис, который может привести к необратимым последствиям.