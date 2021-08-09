Глава МИД Украины ранее посетил США с главой Офиса президента Андреем Ермаком в рамках подготовки визита, стороны обсудили процесс будущих переговоров и их примерные итоги.
«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться», — сообщил Кулеба.
Он заявил, что в этом вопросе есть «несколько конкретных идей», которыми он пока не может поделиться.
«Третий [блок вопросов] — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — добавил Кулеба.
Также, заявил глава МИД, президенты по итогам встречи подпишут ряд документов, некоторые из них уже на финальной стадии подготовки, некоторые потребуют дополнительной проработки.
Визит Владимира Зеленского в США запланирован на конец августа.