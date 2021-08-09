Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие основные темы обсудят президент США Джо Байден с украинским президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон, в эфире канала «Украина 24» 8 августа

Кулеба рассказал об ожиданиях от встречи Байдена и Зеленского © Facebook Dmytro Kuleba Андреем Ермаком в рамках подготовки визита, стороны обсудили процесс будущих переговоров и их примерные итоги.



«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться», — сообщил Кулеба.

Он заявил, что в этом вопросе есть «несколько конкретных идей», которыми он пока не может поделиться.

«Третий [блок вопросов] — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — добавил Кулеба.

Также, заявил глава МИД, президенты по итогам встречи подпишут ряд документов, некоторые из них уже на финальной стадии подготовки, некоторые потребуют дополнительной проработки.

Визит Владимира Зеленского в США запланирован на конец августа.