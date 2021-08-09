Украинцы, которые устраивают травлю украинской спортсменки из-за фото с представительницей России, и есть настоящие враги Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале 8 августа

Скандально-рекордные Игры: чем запомнится Олимпиада-2020 © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Ярослава Магучих обнялась для совместного фото с российской прыгуньей Марией Ласицкене.

На Украине на это с негодованием отреагировала «патриотическая общественность». В Минобороны Украины пообещали, что проведут с Магучих, которая является младшим лейтенантом ВСУ, беседу из-за совместных снимков с россиянкой. Также там заявили, что фотографии могут стать «обьектом информационных спецопераций врага».

«Жаль, не добавили, что враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины. А наши спортсмены показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг!» — написала Захарова.

На завершившихся в Токио Олимпийских играх Ласицкене завоевала золото, а Магучих — бронзу.

Мария Ласицкене является капитаном российских вооруженных сил, так как представляет армейский клуб.