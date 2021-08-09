Для денацификации Украине понадобится помощь «иностранных партнеров», уверен политолог Игорь Иваненко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Для денацификации важно обеспечить три составляющие: повышение благосостояния населения, соответствующее историческое просвещение и повышение качества государственных институтов. Украина вряд ли сможет достичь этих результатов самостоятельно в ближайшее время. Так что решающее значение будет иметь помощь "иностранных партнёров"», — сказал Иваненко.

Игорь Иваненко: Искоренить неонацистов в Украине будет почти невозможно © Facebook, Игорь Иваненко

Полный текст интервью можно прочесть здесь.