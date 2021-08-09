«Для денацификации важно обеспечить три составляющие: повышение благосостояния населения, соответствующее историческое просвещение и повышение качества государственных институтов. Украина вряд ли сможет достичь этих результатов самостоятельно в ближайшее время. Так что решающее значение будет иметь помощь "иностранных партнёров"», — сказал Иваненко.
Другое дело, отметил эксперт, соответствуют ли эти задачи национальным интересам на украинском направлении.
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