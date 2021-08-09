На Украине вряд ли возможна настоящая общеукраинская денацификация, уверен политолог Игорь Иваненко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Денацификация предполагает не установление контроля над праворадикальными организациями, а их полную ликвидацию. Считаю, что настоящая денацификация на общеукраинском уровне вряд ли возможна. Слишком укоренился данный тип субкультуры в ряде регионов, услуги неонацистов стали востребованы в политических и экономических "разборках"», — сказал эксперт.

Игорь Иваненко: Искоренить неонацистов в Украине будет почти невозможно © Facebook, Игорь Иваненко

Он также нашел объяснение харьковским событиям: пока у радикалов было покровительство на высоком уровне в Киеве, местные элиты их терпели, но когда поддержка ослабла, от «инородного тела» решили избавиться.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали членов «Нацкорпуса», обвиняемых в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, занимающейся рэкетом.