«Денацификация предполагает не установление контроля над праворадикальными организациями, а их полную ликвидацию. Считаю, что настоящая денацификация на общеукраинском уровне вряд ли возможна. Слишком укоренился данный тип субкультуры в ряде регионов, услуги неонацистов стали востребованы в политических и экономических "разборках"», — сказал эксперт.
При этом он отметил, что на юго-востоке Украины это движение так и не смогло пустить глубокие корни и не имеет социальной базы.
Он также нашел объяснение харьковским событиям: пока у радикалов было покровительство на высоком уровне в Киеве, местные элиты их терпели, но когда поддержка ослабла, от «инородного тела» решили избавиться.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Ранее в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали членов «Нацкорпуса», обвиняемых в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, занимающейся рэкетом.