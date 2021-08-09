В Харькове, где недавно задержали членов «Нацкорпуса», происходит «перераспределение средств». Об этом в интервью Украина.ру рассказал журналиста Анатолий Шарий

Ранее в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали членов «Нацкорпуса», обвиняемых в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, занимающейся рэкетом.

По данным правоохранителей, организаторы ОПГ — один из лидеров харьковской ячейки «Национального корпуса», 27-летний Сергей Величко (прозвище «Чилли-Вилли») и 31-летний член батальона «Азов» Артем Мошенский.

По словам Шария, члены ОПГ обложили данью бизнес, и об этом было известно.

«Знали, кто такой Артем Мошенский, который сейчас ранен в шею, парализован. Кстати, этот нацист поехал лечиться в Израиль. Знали, кто такой его дружбан Сергей Величко, но никто ничего не делал. Более того, люди даже знали, кто реально физически осуществил убийство Никиты Рыженко в Харькове. Очень многие утверждали, что они лично убивали Никиту. Ну и что, их даже не вызывали ни разу на допрос. Они чувствовали себя абсолютно вольготно, и в этом их покрывало МВД, потому что оно вело расследование по поводу нападения, попыток убийства, это не прерогатива СБУ», — сказал журналиста.

Анатолий Шарий: Проблема у Авакова в том, что за него не вступятся даже нацики © Facebook, Анатолий Шарий

«Сейчас СБУ задерживает всех, но это не говорит о том, что решили вдруг задержать неонацистов. Решили просто перестегнуть. Большая проблема в этом всем — будет перераспределение на других нацистов, но таких тупых, совсем грязных нацистов. Это будет перераспределение на Филимонова, на организацию «Гонор», на того же Стерненко. Последний вообще колхозный нацист. Вот на них будет перераспределение влияния, они сейчас получат больше власти. Это плохо», — добавил он.

Он также отметил, что СБУ сейчас «переключается все организации на себя», в МВД «зачищается со скоростью света». Он также выразил мнение, что глава МВД Арсен Аваков, уехавший в Италию, не скоро вернется на Украину.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.