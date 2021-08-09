Создавать единую армию России и Белоруссии в условиях, когда политика Минска очень изменчива, совершенно необязательно и даже вредно. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Если Донбасс не будет отвечать на обстрелы ВСУ, его ждет поражение © Twitter, Александр Жилин

Жилин отметил, что в этом случае белорусские военные должны будут подчиняться российскому Генштабу, но если завтра Москва и Минск вновь будут конфликтовать в вопросе цен на энергоносители, Лукашенко объявит о приостановке военного сотрудничества, поэтому России такая армия не нужна.

«Да, у нас там есть РЛС, у нас есть определенные подразделения. Но в данном случае было бы достаточно, если бы там была пара наших военных баз, которые обеспечивали бы в том числе взаимодействие с белорусской армией. Белорусская армия подготовлена, но не столь мощна для того, чтобы сражаться с НАТО. Было бы глупо рассчитывать на это», — уточнил он.

По его словам, России надо работать так, как работают американцы, которые сделали базы, преследуют свои интересы, согласно договоренностям, защищают интересы страны, где размещена эта база, но не более того.

К тому же, сам Лукашенко на это точно не пойдет, ему армия может понадобиться и для решения внутренних проблем, заключил собеседник издания.

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