«Я три года работал в структурах Союзного государства и видел ситуацию изнутри. Это фикция. Да, Россия несет большие затраты по этому Союзному государству, Александр Григорьевич, как домовитый хозяин, имеет с этого свой интерес, но не более того», — указал специалист.
Жилин отметил, что в этом случае белорусские военные должны будут подчиняться российскому Генштабу, но если завтра Москва и Минск вновь будут конфликтовать в вопросе цен на энергоносители, Лукашенко объявит о приостановке военного сотрудничества, поэтому России такая армия не нужна.
«Да, у нас там есть РЛС, у нас есть определенные подразделения. Но в данном случае было бы достаточно, если бы там была пара наших военных баз, которые обеспечивали бы в том числе взаимодействие с белорусской армией. Белорусская армия подготовлена, но не столь мощна для того, чтобы сражаться с НАТО. Было бы глупо рассчитывать на это», — уточнил он.
По его словам, России надо работать так, как работают американцы, которые сделали базы, преследуют свои интересы, согласно договоренностям, защищают интересы страны, где размещена эта база, но не более того.
К тому же, сам Лукашенко на это точно не пойдет, ему армия может понадобиться и для решения внутренних проблем, заключил собеседник издания.
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