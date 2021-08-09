Создатели турецких Bayraktar ранее заявили, что планируют устанавливать украинские двигатели на все свои беспилотники.
Более того, подчеркнул специалист, Карабах, судя по разведпризнакам и информации действующих армянских военных, был проигран из-за предательства премьер-министра Армении, который в том числе не оказал Степанакерту военную помощь, которую он запрашивал.
«Приведу пример. Когда мой друг, известный военкор Юрий Котенок, был там, они зашли помолиться в храм, и в тот же момент по храму ударил беспилотник (они специально навели на храм, потому что услышали, что по мобильной связи говорят русские). Так вот, беспилотник бьет, пробивает огромную дыру в стене, делает повторный заход и кладет вторую ракету в эту дыру. Понятно, что в реальных боевых условиях его бы уже после первого захода сбили. Но просто-напросто команды не было», — пояснил Жилин.
Что касается Донбасса, то там должны быть размещены эффективные средства ПВО дальнего обнаружения, чтобы «эти беспилотники падали на головы ВСУ», и чтобы их уничтожали прямо на территории, где расквартированы войска, это сделать реально, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.