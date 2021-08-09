Если бы оборона Карабаха была выстроена грамотно, применение турецких беспилотников было бы не столь эффективно. Когда тебе не оказывают никакого сопротивления, ты можешь использовать эти беспилотники как хочешь. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Если Донбасс не будет отвечать на обстрелы ВСУ, его ждет поражение © Twitter, Александр Жилин

Более того, подчеркнул специалист, Карабах, судя по разведпризнакам и информации действующих армянских военных, был проигран из-за предательства премьер-министра Армении, который в том числе не оказал Степанакерту военную помощь, которую он запрашивал.

«Приведу пример. Когда мой друг, известный военкор Юрий Котенок, был там, они зашли помолиться в храм, и в тот же момент по храму ударил беспилотник (они специально навели на храм, потому что услышали, что по мобильной связи говорят русские). Так вот, беспилотник бьет, пробивает огромную дыру в стене, делает повторный заход и кладет вторую ракету в эту дыру. Понятно, что в реальных боевых условиях его бы уже после первого захода сбили. Но просто-напросто команды не было», — пояснил Жилин.

Что касается Донбасса, то там должны быть размещены эффективные средства ПВО дальнего обнаружения, чтобы «эти беспилотники падали на головы ВСУ», и чтобы их уничтожали прямо на территории, где расквартированы войска, это сделать реально, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.