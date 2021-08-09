Сегодня нет никаких поползновений со стороны России в части захвата Украины. Это дорого, невыгодно и бесперспективно. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Если Донбасс не будет отвечать на обстрелы ВСУ, его ждет поражение © Twitter, Александр Жилин Михаил Саакашвили ранее заявил, что у России якобы есть план захвата Украины. В рамках этого плана захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ, либо высадить войска на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев и дальше планировать свое наступление.

Если насильственно отжать какую-то территорию, придется устанавливать там порядок, бороться с сопротивлением и нести немыслимые экономические затраты, а Россия этого делать точно не будет, подчеркнул специалист.

«Мы же не фашистская Германия. Если кто-то думает, что речь пойдет о крымском сценарии, так в Крыму была совсем другая обстановка», — полагает Жилин.

Что же касается судьбы Николаева, Херсона или Одессы, то по замыслу представителей глобальной власти, эти приморские области не будут украинскими, но Россия к этому не будет иметь никакого отношения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.