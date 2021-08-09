Он напомнил, что книгу с названием «Украина — не Россия» написал еще второй президент страны Леонид Кучма. Кучма таким образом, отметил эксперт, выразил своё отношение к России, несмотря на то что российское руководство того времени всячески помогало ему и Украине.
«Особенно ярким моментом был период избирательной кампании Кучмы, когда он говорил комплиментарные вещи в адрес России про развитие отношений. И, тем не менее, после избрания Кучмы и при его правлении движение было в сторону Запада, в сторону НАТО. Я думаю, что всё это в общественном сознании Украины закрепилось», — рассказал Копатько.
По его словам, сейчас на Украине всё меньше людей, которые идентифицируют себя с русскими.
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