Строить национальную идентичность Украины на противопоставлении России идеологи начали уже давно, отметил в интервью изданию Украина.ру социолог Евгений Копатько

«За НАТО и против русских»: социолог Копатько о катастрофической русофобии на Украине © кадр из видео Украина.ру Леонид Кучма. Кучма таким образом, отметил эксперт, выразил своё отношение к России, несмотря на то что российское руководство того времени всячески помогало ему и Украине.

«Особенно ярким моментом был период избирательной кампании Кучмы, когда он говорил комплиментарные вещи в адрес России про развитие отношений. И, тем не менее, после избрания Кучмы и при его правлении движение было в сторону Запада, в сторону НАТО. Я думаю, что всё это в общественном сознании Украины закрепилось», — рассказал Копатько.

По его словам, сейчас на Украине всё меньше людей, которые идентифицируют себя с русскими.

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