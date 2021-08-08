В Минске власти потребовали убрать с «лучших мест» на полках магазинов товары украинского, литовского и польского производства. Об этом 7 августа сообщило издание «Беларусь сегодня»

По словам руководителя Минского горисполкома Владимира Кухарева, 27 июля прошло «серьезное и жесткое» совещание с представителями торговых сетей, работающих в столице.

«И мы открыто им поставили вопрос: что происходит? Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша, — а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны», — заявил Кухарев.

В ответ на санкции. Почему Белоруссия пропускает нелегалов в Литву? © REUTERS, Janis Laizans

Двадцать четвертого июня Европейский совет ввел новые ограничительные меры против Белоруссии. Они включают запрет на белорусские нефтепродукты, кредиты, размещение ценных бумаг и страхования, табак и табачные изделия.

Также ранее ЕС, США, Великобритания и Канада ввели санкции против 78 физических и 8 юридических лиц. Среди них оказался российский миллиардер Михаил Гуцериев и автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ.