По словам Филипоненко, окопы на переднем крае обороны роют люди, задержанные полицией за незначительные нарушения.
По данным ЛНР, украинская армия оборудует позиции возле поселка Трехизбенка, подконтрольного Киеву.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.