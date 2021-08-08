Украинские силовики заставляют гражданских лиц рыть окопы у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 7 августа сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко

По словам Филипоненко, окопы на переднем крае обороны роют люди, задержанные полицией за незначительные нарушения.

Посредник в Донбассе. Что известно о новом представителе ОБСЕ в контактной группе © Twitter, Mikko Kinnunen

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.