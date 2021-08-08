Вид на жительство в Польше в настоящее время официально имеют 277 тысяч граждан Украины – это более половины всех получивших ВНЖ в стране иностранцев. Об этом на днях сообщило Polske Radio

По словам представителя Управления по делам иностранцев Польши Якуба Дудзяка, вид на жительство в Польше имеют 34 тысячи белорусских граждан, 20 тысяч граждан Германии, 13 тысяч россиян, 11 тысяч граждан Вьетнама, 10,5 тысяч индусов, 9 тысяч граждан Грузии, 8,5 тысяч граждан Италии, 6,5 тысяч граждан Китая и 6,5 тысяч британцев.

В Польше в 2-3 раза выросло число украинских заробитчан - посол © AP, Matthias Rietschel

Ранее председатель Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, что полтора миллиона украинских гастарбайтеров официально трудятся в Польше и Чехии несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, спрос на работников в сфере сельского хозяйства не уменьшался во время карантина.