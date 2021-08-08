Участник группы «Иванушки International», одессит Кирилл Туриченко прокомментировал слухи об алкогольной зависимости своего коллеги Андрея Григорьева-Апполонова. О причинах пагубного пристрастия он рассказал 6 августа изданию Teleprogramma.pro

«Есть такая проблема. Этот человек за короткий период пережил большие психологические потрясения: уход сестры, мамы, коллеги по группе, развод», — отметил артист.

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«Мы дружим, потому что Андрей — открытый и позитивный. А вот Кирилл (Кирилл Андреев —ред.) — более закрытый и больше времени проводит с семьей. За все восемь лет, которые я пою в "Иванушках", я побывал в гостях у Кирилла только один раз», — сказал певец.

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Одессит Кирилл Туриченко — украинский музыкант, певец и актер. С 2013 года — солист российской поп-группы «Иванушки International». Известен также своим участием во втором сезоне шоу «Маска» на российском канале НТВ, где стал полуфиналистом.